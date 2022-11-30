"HAYVANLARA YARDIM ELİ UZATTIKLARINDA ETRAFA KARŞI DAHA MERHAMETLİ OLUYORLAR"

Pamuk ile öğrenciler arasında da çok güzel bir bağ kurulduğuna, öğrencilerin onunla vakit geçirmekten büyük keyif aldığına işaret eden Şen, "Çocuklarımız açısından da sosyal sorumluluk projesi olacağını düşündük. Sonrasında Pamuk'a bir ev yapmak istedik. Okulumuzda bulunan atık malzemelerden personelimizle kulübe yaptık. Kulübesine çok alıştı, seviyor. Çocuklarla da arası çok iyi. Çocukları seviyor, çocuklar da onu çok seviyor. Kurumumuz artık Pamuk'un evi oldu." diye konuştu.

Sağ ön bacağını aktif olarak kullanamayan Pamuk sayesinde, öğrencilerin hayvanlara bakışının değiştiğini vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Bu şekilde hayvanlara temas eden çocuklar, bir süre sonra hayvanlarla yaşamaya başlıyor. Onların bir hayvan sahiplendiklerini, evlerine aldıklarını görebiliyorum. Hayvanlar stresi alıyor, pozitif enerji veriyor ve merhameti yüklüyor. Onlara temas ettiklerinde, yardım eli uzattıklarında etrafa karşı daha merhametli oluyorlar. Onların da bir hayatı olduğunu, canı olduğunu, karnını doyurmak ve sevilmek gibi ihtiyaçları olduğunu göz önüne alıyorlar ve o şekilde yaklaşıyorlar."