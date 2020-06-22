Yaralı bulunan çizgili sırtlan tedaviye alındı - ŞANLIURFA

Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesinin Takaron Vadisi'nde yaralı sırtlan bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.Bölgeye giden ekipler, yaralı sırtlanı koruma altına aldı. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen çizgili sırtlan, ekiplerce Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine götürüldü.Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sırtlanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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