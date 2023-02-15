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Adana'da yaralı 30 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişi, askeri kargo uçağıyla Adana'dan İstanbul'a iniş yaptı. Diğer yandan çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri ise askeri uçaklarla Atatürk Havalimanı'ndan deprem bölgesine ulaştırılıyor

Giriş: 15.02.2023 - 04:48 | Güncelleme: ABONE OL
Yaralı 30 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Yaralı 30 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi
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AA

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

AA'nın haberine göre; TSK'nın 222. filoya ait C-130 askeri kargo uçağıyla Adana’dan getirilen 30 yaralı depremzede, sağlık ekiplerince ambulanslara alındı.

YARALILARA 18 REFAKATÇİ EŞLİK ETTİ

Yaralıların ambulanslara taşınması sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardım etti. Uçuş sırasında yaralılara 18 refakatçi eşlik etti. Yaralılar kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere kaldırıldı.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN GELEN YARDIMLAR ASKERİ UÇAKLARLA DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLİYOR

Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklarla Atatürk Havalimanından deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından farklı ülkelerden gönderilen yardım malzemelerinin sevki sürüyor.

Türkiye’ye yollanan çadır ve giysiler, TSK’ya ait askeri kargo uçaklarıyla deprem bölgesine naklediliyor.

Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada gibi ülkelerden kara yoluyla gönderilen 11 TIR yardım, AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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