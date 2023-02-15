Yaralı 30 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Yaralıların ambulanslara taşınması sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardım etti. Uçuş sırasında yaralılara 18 refakatçi eşlik etti. Yaralılar kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere kaldırıldı.

Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada gibi ülkelerden kara yoluyla gönderilen 11 TIR yardım, AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılacak.