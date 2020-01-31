AA

Yaralanan kızıl şahin tedaviye alındı - MERSİN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yaralı Kızıl Şahin kuşunu bularak evine getiren vatandaşın kuşu getirmesi- Yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan’a teslim edilmesi- Kızıl Şahin Kuşunun sol gözünden darbe alma görüntüsü- Kuşun kafese konulması- Şube Müdürü Ömer Arslan’ın konuşması ve vatandaşa teşekkür etmesi- Kuşun götürülmesi

Mersin'de yaralanan kızıl şahin tedaviye alındıMERSİN (AA) - Mersin'de bir kamyonun çarpmasıyla yaralanan kızıl şahinin tedavisine başlandı.Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mezitli bağlantısında kamyonun çarptığı kuşun yaralandığını gören Semiha ve Oğuz Tatar çifti, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğüne bildirdi.Kanadından yaralandığı belirlenen kuşun tedavisine veteriner kontrolünde başlandı.Şube Müdürü Ömer Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi ve bakımının ardından kızıl şahinin doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.