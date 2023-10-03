Yaptığınız seçim kişiliğinizin gizemli kısmını ortaya çıkarıyor! Hangi gözü seçtiniz?

Siz açık bir ruhsunuz.

Siz herkesi kalbinize kabul edecek çok nazik ve empati yeteneği güçlü bir insansınız. Kendinizi dünyaya kapatmak yerine deneyim kazanmaya inanırsınız. Hiçbir duyguya sahip olmamaktansa incinmeyi veya üzülmeyi tercih edersiniz. Yine de endişelerinizi ve güvensizliklerinizi dünyaya göstermekten kaçınmaya çalışıyorsunuz ve sorunlarınızı başkalarıyla paylaşmaktan hoşlanmıyorsunuz; bu tür konuların özel olarak ele alınması gerektiğine inanıyorsunuz.

Kalbiniz derinlerde kırılmış olsa bile sürekli olarak başkalarının yanında olmaya çalışırsınız. Başkalarına yardım etmek en iyi niteliklerinizden biridir.