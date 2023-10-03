Yaptığınız seçim kişiliğinizin gizemli kısmını ortaya çıkarıyor! Hangi gözü seçtiniz?
Bilinçaltımız, anlaşılması yıllar süren psikanaliz gerektiren çok karanlık bir yerdir. En derin korkularımızı, gizli arzularımızı ve bastırılmış duygularımızı açığa çıkarabilir. Ancak kimi insanlar, bilinçaltını tanımak bir yana kişiliğinin temel özelliklerini bile henüz çözememiş olabilir.
- 1
Bu gözlerden biri seçebilir misiniz? Seçiminizi yaptığınıza göre cevaplara geçelim.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.
- 2
Siz açık bir ruhsunuz.
Siz herkesi kalbinize kabul edecek çok nazik ve empati yeteneği güçlü bir insansınız. Kendinizi dünyaya kapatmak yerine deneyim kazanmaya inanırsınız. Hiçbir duyguya sahip olmamaktansa incinmeyi veya üzülmeyi tercih edersiniz. Yine de endişelerinizi ve güvensizliklerinizi dünyaya göstermekten kaçınmaya çalışıyorsunuz ve sorunlarınızı başkalarıyla paylaşmaktan hoşlanmıyorsunuz; bu tür konuların özel olarak ele alınması gerektiğine inanıyorsunuz.
Kalbiniz derinlerde kırılmış olsa bile sürekli olarak başkalarının yanında olmaya çalışırsınız. Başkalarına yardım etmek en iyi niteliklerinizden biridir.
- 3
Siz vicdanlı birisiniz.
Kendinizi adil buluyorsunuz ve doğru olanı yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Bu, hayattaki temel değerlerinizden biridir ve siz onu takip etmeye çalışırsınız. Mükemmel bir ilk izlenim bırakmayı seviyorsunuz ve kafanızda yaşamaya çalıştığınız ideal benliğinizin mükemmel bir imajına sahipsiniz. Ayrıca, ne kadar cömert ya da önemsiz olursa olsun, eylemlerinizin başkalarının hayatlarında büyük bir etki yarattığına inanıyorsunuz.
Çevrenizde sefalet ve adaletsizlik görmekten hoşlanmıyorsunuz ve bunları kendi davranışlarınızla düzeltmeye çalışıyorsunuz. Hayatınızın sloganı: Dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun. Her gün takip etmeye çalıştığınız şey de budur.
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- 4
Kendi geçmişinizde sıkışıp kalmışsınız.
İçten içe kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz ama bazen bu hissin nereden geldiğini tam olarak belirleyemiyorsunuz da. Siz üzücü ve nahoş bir geçmişe sahip olan bir insansınız ve bu sizi bugün bile etkiliyor. Hayatınızın bir çeşit hastalıklı ve ironik bir şaka olduğunu düşünmeden edemiyorsunuz. Ama yine de çok güçlüsünüz ve günlük hayatınızdaki en küçük şeylerde bile her zaman mümkün olan her şekilde huzuru bulmaya çalışıyorsunuz.
En karanlık düşüncelerinizi dünyayla paylaşmıyorsunuz ve durumlarla ve duygularınızla kendi başınıza başa çıkmayı öğrendiniz. Çok incindiniz ama bunu kendinize saklıyorsunuz. İnsanları harika bir şekilde analiz ediyorsunuz, ayrıca parçalandıklarında parçaları nasıl toparlayacağınızı da biliyorsunuz.
- 5
Siz felsefi bir insansınız.
Detayları gözlemlemeyi ve analiz etmeyi seviyorsunuz. Etrafınızdaki dünyayı anlamlandırmak için kelimeleri ve görselleri incelemeyi seviyorsunuz. Sanki her cümle bir bulmacadır ve onu parça parça çözmeniz gerekir çünkü ondan gerçek anlamı çıkarmanın tek yolu budur ve pek çok insan bunu yapamaz. Çok fazla düşünüyorsunuz ve aşırı analiz yapıyorsunuz. Bu şekilde, şeylerin daha derin anlamlarını öğrenebilirsiniz.
Kendi düşüncelerinizde çok çabuk kaybolursunuz ve bu da algınızın bulanıklaşmasına neden olur. Neyin "doğru" veya "yanlış" olduğunu her zaman belirleyemezsiniz. Ancak dünyaya bazı konularda ne kadar emin olmadığınızı veya özgüveninizi herkese göstermek istemezsiniz. Hayatı karmaşık bir bulmaca olarak görüyorsunuz ve tüm parçaların nereye uyduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyleri hiçbir zaman anlayamayabilirsiniz ama bu sizin için sorun değil.
- 6
Gizemli birisiniz.
Henüz kendini çözememiş bir insansınız ama bir şeyden eminsin: etiketleri ve kendini bir kategoriye sokmayı sevmiyorsunuz. Çelişkilerden hoşlanıyorsunuz ve duygularınız en basit şeylerden bile kolaylıkla etkileniyor. Bununla birlikte, sizi bir kalıp içine sığdırmaya çalışmalarından pek hoşlanmadığınız için kendiniz hakkında başkalarıyla pek fazla şey paylaşmıyorsunuz.
Siz birkaç kelimeden ve şaşırtıcı eylemlerden oluşan bir insansınız. İzleyicisiniz, tepkileri görmeyi, gözlemlemeyi seviyorsunuz, fikrinizi paylaşmadan önce insanları izlemeyi ve dinlemeyi seviyorsunuz. Yalnızca kesinlikle emin olduğunuz şeyleri söylüyorsunuz.
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- 7
Siz hassas ve nazik bir insansınız.
Siz bir şeyleri gözlemlemeyi seven türden bir insansınız. Dünyaya kök salmış gibi hissediyorsunuz ve etrafınızdaki her şeyin son derece farkındasınız çünkü insanları ve durumları çok kolay okuyabiliyorsunuz. Çok derin, güçlü duygular hissedebilirsiniz ve bazen en önemsiz şeyler bile sizi etkileyebilir. Gülerken bile kolayca ağlarsınız çünkü duygularınız son derece güçlüdür.
Dünyaya zayıf yönlerinizi veya ne kadar kırılgan olduğunuzu göstermekten çekinmiyorsunuz çünkü saklayacak hiçbir şeyin olmadığını hissediyorsunuz ve insanlara sezgisel yönünüzü gösteriyorsunuz. Durumları anlamada iyisiniz ve genellikle ne olacağını ilk gören kişi sizsiniz.
- 8
Siz tutkulu birisiniz.
Siz çok enerjik, güçlü ve tutkulu bir insansınız. Çok güçlü ve etkilisiniz ve insanlar genellikle size saygı duyuyor veya size ne kadar hayran olduklarını ifade ediyor. Kişiliğinizde küçümsenecek hiçbir şey yok; ya tüm kalbinizle seversiniz ya da tüm gücünüzle nefret edersiniz. Senin için her şey ya siyah ya da beyazdır; hiçbir şekilde gri yoktur.
Çok güçlü görüşleriniz var ve çok kolayca karar verebilirsiniz. Aslında oldukça kaygılı bir insansınız ama kendinizin bu yanını göstermekten hoşlanmıyorsunuz çünkü bu yanınız savunmasızdır ve zayıf noktalarınızın açığa çıkmasından hoşlanmazsınız. Bazen, kafanızda değerinden biraz daha fazla bir trajedi oluşturmaktan kendinizi alıkoyamazsınız ama içten içe bundan hoşlanırsınız.
- 9
Siz eksantrik bir insansınız.
Alışılmadık ilgi alanları, hobileri ve uygulamaları olan türden bir insansınız. Sizi gerçekten tanımlayan bir terim "benzersiz"dir. Sürekli tuhaf biri olarak algılandınız ama başkalarının ne düşündüğü seni hiçbir zaman gerçekten rahatsız etmedi. Kurallara uymuyorsunuz ve statükoya saygınız yok. Her şeyi kendi yönteminizle yaparsınız çünkü içgüdülerinize her şeyden çok güvenirsiniz.
Kendinizle ilgili her şeyi başkalarına gösterirsiniz çünkü saklayacak hiçbir şeyiniz olmadığını hissedersiniz ve sizi yargılayanları görmezden gelirsiniz. İyi bir örnek olmaya ve saygılı olmaya çalışıyorsunuz ancak aynı zamanda başkalarının hayallerinin peşinden gitmesine de yardım etmeye çalışıyorsunuz çünkü gerçek mutluluğun burada yattığına inanıyorsunuz. Asi olmaktan büyük keyif alıyorsunuz.
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- 10
Canlı ve dışa dönük birisiniz.
Enerjik, dışa dönük ve duygusal açıdan açık birisiniz. Siz klâsik lider tipisiniz. Karizmatik ve tutkulusunuz. Başkalarının size ihtiyacı olduğunda her zaman oradasınız, ne söyleyeceğinizi sürekli biliyorsunuz ve tereddüt etmeden herkese yardım etmeye her zaman hazırsınız.
Harika bir kariyeriniz ve harika bir aileniz var ama yine de üzüntüye yabancı değilsiniz. Her zaman hislerinden bahsediyorsunuz çünkü bunu yapmazsanız daha çok incineceğini düşünüyorsunuz. Size onursuzca davranılsa bile, insanların içindeki en iyiyi görmeye çalışıyorsunuz.
Kaynak: BrightSide