Tüketicilerin bilinçlenmeye başladığını söyleyen Şahin, "Mümkün olduğu kadar iyi tarım uygulaması veya organik tarım yapılmış ürünleri tercih etmeye doğru gitti. Dolayısıyla tüketicinin talebine de üretici boş kalmayacak. Bakanlığın son dönemde uyguladığı politikalarla da üretimin bulunduğu yerde planlanması, suya göre tarımın yapılması, sözleşmeli üretimin yapılmasının içerisinde elbette iyi tarım organik tarım uygulamaları ile raflarda düne göre çok daha fazla ürünün herkesin de ulaşabilir olduğu ve fiyatlarının biraz daha makul seviyeye geleceği tamamen üretim alanlarının atması ile alakalı. Burada farkındalık için varız ama özellikle Menderes'te önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm üreticilerimizde aynı uygulamaların yapılması için de çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.