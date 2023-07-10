Yapışık halde doğan ikizler 11 saatlik bir ameliyatla birbirinden ayrıldı

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24 Temmuz 2016'da dünyaya gelen Abby ve Erin Delaney isimli kardeşler, hayata biraz zorlu başladı. Kafalarından yapışık halde dünyaya gelen kardeşler, ayrı hayatlara kavuşabilmek için büyük bir mücadele verdi.

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Kız kardeşler, 16 aylık olduklarında onları ayırmak için ameliyata karar verildi. 30 kişilik doktor ekibi ve 11 saat süren karmaşık ameliyat sonrası kardeşler, birbirinden ayrıldı.

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İkizlerin annesi Heather Delaney, "Bu, pek çok inişli çıkışlı uzun bir yolculuk olmasına rağmen, Riley (baba) ve ben kızların bugün ne kadar iyi durumda olduklarını görmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

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Kızlar, hayatlarının ilk 1,5 yaşını tamamen hastanede geçirseler de sonunda kazanan onlar oldu. Elbette, arkasından gelen iyileşme süreci de tam bir mücadeleydi.

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Ancak kızlar şu anda harika gidiyor. Anne Heather, internette bir blog tutuyor ve kızlarla ilgili tüm detayları paylaşıyor.

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Heather'ın 2022 yılında yazdığı son blog yazısına göre; kardeşler, arada sağlık sorunu yaşasa da daha sağlıklılar.

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Ancak anne, çocukların henüz kendi başına tam olarak yürüyemediğini belirtse de bu konuda kızların hızlı bir şekilde öğrendiğini ve gerekli tıbbi desteği aldıklarını ekliyor.