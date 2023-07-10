Yapışık halde doğan ikizler 11 saatlik bir ameliyatla birbirinden ayrıldı
2016 yılında dünyaya gelen Abby ve Erin isimli kız kardeşler, başlarından yapışık halde doğdu. 16 aylık olduklarında, 11 saat süren uzun bir ameliyatla birbirlerinden ayrıldılar.
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24 Temmuz 2016'da dünyaya gelen Abby ve Erin Delaney isimli kardeşler, hayata biraz zorlu başladı. Kafalarından yapışık halde dünyaya gelen kardeşler, ayrı hayatlara kavuşabilmek için büyük bir mücadele verdi.
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Kız kardeşler, 16 aylık olduklarında onları ayırmak için ameliyata karar verildi. 30 kişilik doktor ekibi ve 11 saat süren karmaşık ameliyat sonrası kardeşler, birbirinden ayrıldı.
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İkizlerin annesi Heather Delaney, "Bu, pek çok inişli çıkışlı uzun bir yolculuk olmasına rağmen, Riley (baba) ve ben kızların bugün ne kadar iyi durumda olduklarını görmekten heyecan duyuyoruz" dedi.
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Kızlar, hayatlarının ilk 1,5 yaşını tamamen hastanede geçirseler de sonunda kazanan onlar oldu. Elbette, arkasından gelen iyileşme süreci de tam bir mücadeleydi.
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Ancak kızlar şu anda harika gidiyor. Anne Heather, internette bir blog tutuyor ve kızlarla ilgili tüm detayları paylaşıyor.
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Heather'ın 2022 yılında yazdığı son blog yazısına göre; kardeşler, arada sağlık sorunu yaşasa da daha sağlıklılar.
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Ancak anne, çocukların henüz kendi başına tam olarak yürüyemediğini belirtse de bu konuda kızların hızlı bir şekilde öğrendiğini ve gerekli tıbbi desteği aldıklarını ekliyor.
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Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde ameliyat olan kızlar, ayrılmalarının sonucunda ortaya çıkan kafatası şekilsizlikleri için de bir ameliyat geçirecek.
Haberin detayları ve hastane fotoğrafları Philadelphia Çocuk Hastanesi'nden, fotoğraflar ise Heather Delaney'in blog sayfasından alınmıştır.