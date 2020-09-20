Yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Aras Nehri'nin içinden geçtiği Karakurt köyünde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında inşasına başlanan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanmasıyla 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlandı.

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle köyün alt kısmındaki boşaltılan evler su altında kaldı.

Köyün üst kısmında bulunan 15 ev ile bazı tarihi binaların kısa süre sonra su altında kalması bekleniyor.

Köydeki bazı vatandaşlar, su seviyesi yükselinceye kadar evlerinde durmayı tercih ediyor.