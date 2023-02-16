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Yapımcılardan deprem bölgesine okul

Yapımcılar, deprem bölgesine ayni ve nakdi yardımın yanı sıra tam donanımlı bir okul yaptırma kararı aldı

Giriş: 16.02.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Yapımcılardan deprem bölgesine okul
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Sinema filmi ve televizyon dizilerinin yapımcıları Kahramanmaraş merkezli iki depremde oluşan yaraları sarmak için el ele verdi. Yapımcılar, deprem bölgesine ayni ve nakdi yardımın yanı sıra tam donanımlı bir okul yaptırma kararı aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: Yapımcılar Derneği ve TESİYAP'a (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği) üye kurumlarımız ve değerli dizi yapımcılarımız ile yaptığımız yönetim kurulu olağan üstü toplantısı sonucunda üyelerimizin bugüne kadar yaptığı ayni ve nakdi katkıları dışında olmak üzere;Yapımcılarımız tarafından yapılan nakdi bağışlara, afet bölgesine tam donanımlı bir okul yaptırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

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