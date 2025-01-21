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        Haberler Magazin Yapımcılar, sosyal medya hesaplarından yangın faciasına ilişkin taziye mesajı yayınladı - Magazin haberleri

        Yapımcılar, sosyal medya hesaplarından yangın faciasına ilişkin taziye mesajı yayınladı

        Yapım şirketleri, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili derin üzüntülerini dile getirdi

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        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 19:51 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:09
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        • 1

          Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer bakanlar açıklama yaptı. Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca, "Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. Hata ihmal ne varsa hem adli hem idari olarak gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

        • 2

          BKM: Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

        • 3

          Ay Yapım: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileriz. Başımız sağolsun.

        • 4

          TAFF Pictures: Bolu Kartalkaya'da yaşanan üzücü yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

        • 5

          TİMS&B: Bolu Kartalkaya'da yaşanan üzücü yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

        • 6

          MF Yapım: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.

        • 7

          Gold Film Yapım: Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

          Bu felakette kıymetli Mali Müşavirimiz Nedim Türkmen ve ailesinin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkmen Ailesi’nin tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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