Yapımcılar, sosyal medya hesaplarından yangın faciasına ilişkin taziye mesajı yayınladı

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer bakanlar açıklama yaptı. Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca, "Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. Hata ihmal ne varsa hem adli hem idari olarak gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.