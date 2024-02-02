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        Haberler Magazin Yapımcı Üstün Karabol vefat etti - Magazin haberleri

        Yapımcı Üstün Karabol vefat etti

        'İstanbul Kanatlarımın Altında' ve 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar' filmlerin yapımcılığını üstlenen Umut Sanat'ın kurucularından Üstün Karabol, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:03
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        Film yapım ve dağıtım şirketi Umut Sanat'ın kurucularından Üstün Karabol, 87 yaşında hayata veda etti. 'İstanbul Kanatlarımın Altında' ve 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar' gibi filmlere yapımcı olarak imza atan Karabol, bugün tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle vefat etti.

        Aynı zamanda restoran işletmecisi olan Üstün Karabol'un cenazesi, 4 Şubat Pazar günü Anadolu Hisarı Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.

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