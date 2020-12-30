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Bu yıl 28’incisi düzenlenen Türk yapı sektörünün en önemli ödüllerinden ‘’Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri Zemin/Duvar Kategori Ödülü’’ Bien’in oldu.

1991’den bu yana Yapı-Endüstri Merkezi’nin düzenlediği yarışma 2020 yılında Yapı Kataloğu çatısının altında düzenlenmeye başladı. Yapı malzemesi alanındaki ödüller, kişi ve kurumlara veriliyor.

Türk yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm yapı malzeme üreticisi firmaların katıldığı ‘’Altın Çekül’’de malzemenin öncelikle “yapı”da fiziken yer alması ve uygulanarak yapıya katkı sağlaması aranıyor. Seçilen ürünlerin üretim, uygulama, kullanım süreçlerinde akılcılık ve enerji tasarrufu sağlamaları, çevreye, sağlığa zararlı bir yönlerinin olmaması, üretimde yerli kaynakların kullanılması gibi kriterler de göz önünde bulunduruluyor.

Tasarımlarında doğadan ilham alarak, doğal objeleri vurgulayan Bien yarışmaya başvurduğu ‘’Hypnos’’ duvar ve zemin karo koleksiyonu ile ödüle layık görüldüğü kaydedildi.