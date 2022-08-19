AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran dönemine ilişkin Yapı İzin İstatistikleri'ni yayınladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı 2'inci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7.5, daire sayısı yüzde 15.3, yüzölçümü yüzde 7.8 azaldı.

Belediyeler tarafından 2022 yılı 2'inci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 29.3 milyon m² iken, bunun 15.6 milyon m²'si konut, 8.4 milyon m²'si konut dışı ve 5.3 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2022 yılı 2'inci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 18.3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2.9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı 2'inci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 22.6, daire sayısı yüzde 22.5 ve yüzölçümü yüzde 20.1 arttı.

Belediyeler tarafından 2022 yılı 2'inci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 29.2 milyon m² iken, bunun 16.8 milyon m²'si konut, 6.2 milyon m²'si konut dışı ve 6.2 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2022 yılı 2'inci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 21.7 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1.4 milyon m² ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.