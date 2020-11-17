Buna göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 73,7, yüzölçümü yüzde 58,1, değeri yüzde 76,1, daire sayısı yüzde 97,9 arttı.
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 56.2'Sİ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılının ilk dokuz ayında toplam yüzölçümü 72,5 milyon m iken; bunun 40,7 milyon m'si konut, 17,3 milyon m'si konut dışı ve 14,4 milyon m'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 73,2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu
Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılının ilk dokuz ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 53,0 milyon m ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,7 milyon m ile sanayi binaları ve depolar izledi.
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 22.8 AZALDI
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 23,5, yüzölçümü yüzde 22,8, değeri yüzde 15,3, daire sayısı yüzde 22,3 azaldı.
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 56.7'Sİ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının ilk dokuz ayında toplam yüzölçümü 86,2 milyon m iken; bunun 48,8 milyon m'si konut, 18,6 milyon m'si konut dışı ve 18,7 milyon m'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 77,1 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının ilk dokuz ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 66,4 milyon m ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,9 milyon m ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.
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