        Tüm Haberler
        Yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatlarında değişiklik - Emlak Haberleri

        Yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatlarında değişiklik

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatlarında yapılan değişiklikle, şantiye şeflerinin iş takip defteri mobil uygulama kullanılarak dijitalleştirildi, yapı müteahhitlerinin yeterlik belgelerini şirket bölünme ve ortaklık hallerinde de kullanabilmelerine imkan sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 13:41 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:41
        Müteahhitlik ve şantiye şefliği mevzuatlarında değişiklik
        Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte" yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği ile şantiye şeflerinin tuttuğu günlük defterler mobil uygulama üzerinden elektronik olarak kayıt altına alınacak.

        Şantiye şefleri, işin hangi bölümlerinde çalışıldığını, işin ilerleyişini, karşılaşılan engelleri, şantiyede çalışan işçi sayısı ile kullanılan araç, iş makinesi ve teçhizatın tür ve miktarlarını fotoğraflarla birlikte elektronik şantiye defterine kaydedebilecek.

        Elektronik şantiye defteri tutulması 2026'dan itibaren zorunlu olacak. İdareler şantiye şeflerinin çalışmalarının tam zamanlı hizmet prensibine uygunluğunu da periyodik olarak denetleyecek.

        Sisteme kayıtlı 225 bin 303 şantiye şefini ilgilendiren yönetmelik değişikliğiyle, inşaat sektöründe yapı müteahhitleri ve şantiye şeflerinin niteliklerinin artırılması, işlerin kolaylaştırılması ve sektördeki güncel ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor.

        Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle de yapı müteahhitlerinin yeterlik belgelerini şirket bölünme ve ortaklık hallerinde de kullanabilmelerine imkan tanınırken, yapı kooperatiflerinin geçici yetki belgesiyle yapabilecekleri işler yeniden tanımlandı.

        Bu kapsamda, kooperatifler artık ortalama yapı alanı 10 bin metrekareye kadar olan inşaatları yeterlik sistemine tabi olmadan geçici belge ile üstlenebilecek.

        Yapı müteahhitleri ve altyükleniciler daha önce yaptıkları işlerden elde ettikleri yapı ruhsatı ve kullanma izin belgelerine dayalı iş deneyimlerini yıl sonuna kadar doğrudan kullanabilecek.

