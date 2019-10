Yapı Kredi'ye 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 21 ülkeden 39 bankanın katılımı ile 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha teyit eden sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün olarak belirlendi. Kredinin toplam maliyeti ise libor + yüzde 2,25 ve euribor + yüzde 2,10 olarak gerçekleşti.

“Tam 75 yıldır ülkemiz ekonomisine destek olmak en önemli hedefimiz”

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, reel sektörü desteklemenin en öncelikli hedefleri olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi olarak kuruluşumuzun 75. yılını kutladığımız 2019 yılında ülke ekonomisini desteklemeye ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Küresel piyasalara rağmen, saygın finans kuruluşlarının en yüksek talebi gösterdiği bu sendikasyon kredisi, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan sağlam güvenin en önemli göstergesi. Uygun faiz oranları ile iki ayrı döviz cinsinden temin ettiğimiz bu kredi, dış ticaretin finansmanında ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı bankacılık anlayışımız doğrultusunda ihracatı ve en önemli hedefimiz olan ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz.”

Yapı Kredi’nin sağladığı 950 milyon doların üzerindeki sendikasyon kredisinin düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Qatar ve Emirates NBD Capital Limited, aracılığını ise Mizuho Bank Ltd. üstlendi.