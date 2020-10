Yapı Kredi'ye 805 milyon dolarlık sendikasyon

HABERTURK.COM

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 20 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 805 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Yapı Kredi’nin iki ayrı döviz cinsinden sağladığı 805 milyon dolarlık sendikasyon kredisi dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Bankanın 284 milyon dolar ve 440.5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,50 ve euribor + yüzde 2,25 oldu. Kredinin tutarı, sözleşmeye eklenen akordeon özelliği sayesinde gelebilecek yeni katılımlarla artırılabilecek.

Yapı Kredi olarak önceliğimiz ülkemiz ekonomisine ve reel sektöre destek sağlamak

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın içinden geçtiği bu belirsiz sürece rağmen, yılın şu ana kadarki en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attıklarını belirterek, “Yapı Kredi olarak güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımız ile hedeflediğimiz alanlarda sektör ortalamasının üzerinde sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Küresel olarak içinde bulunduğumuz bu zor döneme rağmen, saygın finans kuruluşlarının en yüksek talebi gösterdiği bu sendikasyon kredisi, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin en önemli göstergesi” şeklinde konuştu.

Sendikasyon kredisi sözleşmesine eklenen akordeon özelliği sayesinde gelebilecek yeni katılımcılarla sağlanan tutarın yükselebileceğini ifade eden Erün, “Yapı Kredi olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde de ülkemize ve topluma karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirebilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; uygun faiz oranları ile kullandırılan bu sendikasyon kredisi, dış ticaretin finansmanına yönlendirilecek. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı bankacılık anlayışımız doğrultusunda ihracatı ve reel sektörü; dolayısıyla ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Yapı Kredi’nin sağladığı 805 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin düzenleyiciliğini Bank of America, koordinatörlüğünü Bank of America ve Commercial Bank of Qatar; aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.