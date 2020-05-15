Yapı Kredi’nin; 199 milyon dolar ve 535 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı sendikasyon, katılımcı sayısı olarak yılın en yüksek katılımlı işlemi olurken, kredinin tutarı sözleşmeye eklenen akordeon özelliği sayesinde, 27 Mayıs 2020 tarihine kadar gelebilecek yeni katılımlarla artırılabilecek.
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu sürece rağmen; yılın şu ana kadarki en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attıklarını belirterek, “Bu, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan güvenin çok önemli bir göstergesi. Güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan; yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışı ve nitelikli insan kaynağımızla reel sektörü destekleyerek ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunmayı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.
Sendikasyon kredisi sözleşmesine eklenen akordeon özelliği ile 27 Mayıs 2020 tarihine kadar yeni gelebilecek katılımcılarla sağlanan tutarın yükselebileceğini ifade eden Erün, şu bilgileri verdi: “Yapı Kredi olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde de ülkemiz ve topluma karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirerek, sınırları kaldırmaya devam ediyoruz. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen, saygın finans kuruluşlarının yüksek talep gösterdiği ve uygun faiz oranları ile sağladığımız bu sendikasyon kredisini, dış ticaretin finansmanına yönlendireceğiz. Diğer yandan, EBRD ile imzalanan sözleşme kapsamında sağladığımız 100 milyon dolar kaynakla da KOBİ’lerimize finansal ihtiyaçları için destek olmaya devam edeceğiz.”
Yapı Kredi’nin sağladığı 780 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü Standard Chartered Bank, Emirates NBD ve ICBC Yatırım, aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi. Sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,25 ve euribor + yüzde 2 olarak belirlendi.
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