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Sürdürülebilirlik kapsamında daha önceden iki adet fonu halka arz eden Yapı Kredi Portföy’ün bu konseptte halka arz ettiği üçüncü fon, Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artması amacıyla Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer alacağı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dayalı değer artışlarındaki getirilere profesyonel bir yönetim ile dahil olma imkânı sunan Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu’na (Hisse Senedi Yoğun Fon) alt limit olmadan yatırım yapılabiliyor. Bununla birlikte hisse yoğun fon olması sebebiyle elde edilen kazançlar üzerinden pay bozum sırasında yüzde sıfır stopaj avantajı da bulunuyor.

Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) toplam değerinin ise en az yüzde 80'i BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilenlere veya yine en az yüzde 80’i devamlı olarak sadece BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki varlıklara yatırım yapan borsa yatırım fonu katılma

paylarına yatırılacak.

Müşterilerinin sürdürülebilirlik anlamında dönüşümde rol almalarını desteklediklerini belirten Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, şu değerlendirmede bulundu:

“Finans sektörü sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir dönüşüm misyonu olmak zorunda. Yeni dönemde yatırımcıların çevre hassasiyetlerini de yatırımlarında göz ardı etmeyeceklerini öngörüyoruz. Biz de Yapı Kredi Portföy olarak müşterilerimizin, yatırımlarını sürdürülebilir bir dünya için değerlendirmelerine aracılık etmeye devam ediyoruz. Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik konusundaki öncü yaklaşımını, kurduğumuz yatırım fonlarıyla destekliyoruz. Yapı Kredi Portföy olarak her

zaman nihai hedefimiz müşterilerimize istikrarlı ve sürdürülebilir getiri sağlamak. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik temalı ürün ve hizmetlerimizi genişleterek, daha sürdürülebilir bir dünya adına sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz."