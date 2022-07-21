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Yapı Kredi Leasing, Japonya Uluslararası İş Birliği Bankası (JBIC) ve BNP Paribas S.A. Tokyo ile 23.8 milyon dolarlık, 7 yıl vadeli finansman anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, kredinin yaklaşık 14 milyon dolarlık kısmını finanse eden JBIC böylece Türkiye'den bir leasing şirketi ile ilk kez bir işlem gerçekleştirmiş oldu.

Nippon İhracat ve Yatırım Sigortası (NEXI) tarafından sigortalanan kredi ile dört adet liman konteyner vincinin finansmanı sağlandı.

Japonya Uluslararası İş Birliği Bankası JBIC'nin ilk kez bir Türk leasing şirketiyle kredi anlaşması yaptığına dikkat çeken Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, "Bu iş birliği ile hem ülkemizdeki yatırımların gelişmesini ve büyümesini hem de Türk ve Japon firmalar arasındaki iş fırsatlarının devamının gelmesini hedefliyoruz. Sektör fark etmeksizin doğru projesi olan ve finansal duruşuna güvenen tüm yatırımlara finansman desteği vermeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



