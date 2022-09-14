Yapı Kredi Leasing'e 50 milyon euro finansman

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EBRD ile Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF) kapsamında imzalanan anlaşmayla birlikte Yapı Kredi Leasing, kaynaktan pay alan ilk leasing şirketi oldu.
Yapı Kredi Leasing, bu finansman ile yeşil ekonomiyi desteklerken, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi odağına alan şirketleri finanse ederek sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.
'YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞİ DESTEKLİYORUZ'
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, tüm dünyada yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine verilen önemin gün geçtikçe arttığına dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Yapı Kredi Leasing olarak ilk günden beri enerji sektörüne finansman sağlayarak yeşil ekonomiye en çok katkı sağlayan ve enerji sektörüyle en çok iş yapan leasing şirketiyiz. Bunun temel sebebi, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi konularını hayati bir mesele olarak görüyor olmamız. Sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerjiyi her zaman odak noktalarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda EBRD ile imzaladığımız kredi anlaşması ile ülkemizdeki yeşil ekonomi yatırımlarını artırmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 650 MW'a yakın portföyümüzle yenilenebilir enerji finansmanına güçlü bir destek veriyoruz. Müşteri portföyümüzü genişletip sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin yeşil ekonomiye geçişinde destek olarak bu alanda sektöre öncülük ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek adına müşterilerimize destek olmaya devam edeceğiz."
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