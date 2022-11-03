Yapı Kredi Kültür Sanat’ta kasım ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın kasım ayı etkinliklerinde çizgi roman dizisi Siri’nin Maceraları üzerine bir yaratıcı okuma atölyesi yapılacak. Bunun yanında, Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet sergisi kapsamında şair Arzu Bulut’un kendi şiirleriyle hazırladığı bir performans sergilenecek

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın kasım ayı etkinliklerinde 5 Kasım Cumartesi günü Loca’da çizgi roman dizisi Siri’nin Maceraları üzerine bir yaratıcı okuma atölyesi yapılacak. Cesur Viking Siri ile Bir Gün çocuk etkinliğinde çocuklar Vikinglerin yaşadığı İskandinavya topraklarının tarihi üzerine hazırlanan bir çevrimiçi sergiyi izleyecek ve Siri kitaplarının çizerleriyle tanışacak.

Yine aynı gün saat 19:00’da ise Galeri katında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta devam eden Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet sergisi kapsamında şair Arzu Bulut’un kendi şiirleriyle hazırladığı bir performans sergilenecek.

5 Kasım 2022, Cumartesi

Cesur Viking Siri ile Bir Gün Çocuk Etkinliği

Saat: 15:00

Loca



Atölye Yürütücüsü: Çiğdem Odabaşı

Sohbet ve imza saati: Per Demervall, Patric Nyström



5 Kasım Cumartesi günü saat 15:00’da Loca’da çizgi roman dizisi Siri’nin Maceraları üzerine bir yaratıcı okuma atölyesi yapılacak. Vikinglerin yaşadığı İskandinavya topraklarının tarihi üzerine hazırlanan çevrimiçi bir serginin de gösterileceği etkinlikte Siri kitaplarının çizerleri de bulunacak.

Koç Üniversitesi ve İstanbul'daki İsveç Araştırma Enstitüsü tarafından çocuklar için hazırlanan çevrimiçi sergi, 9.-13. Yüzyıllara tarihlenen nesneleri, sanat eserlerini, hikâyeleri eğlenceli bir biçimde bir araya getiriyor. Sergide ayrıca Siri ve Vikingler serisinin çizerlerinden Per Demervall’ın çizdiği paneller de yer alıyor. Rehberler eşliğinde gerçekleşecek sergi anlatımının ardından yaratıcı okuma alanının önde gelen ismi Çiğdem Odabaşı’nın yürüteceği yaratıcı okuma atölyesi başlayacak.

Atölyede sevimli ve cesur Viking kızı Siri’nin cesaret, sevgi ve dayanışmayla harmanlanan maceraları üzerine konuşulacak ve oyunlar oynanacak. Ve son olarak Siri’nin Macerları’nın yazar ve çizerleri Per Demervall, ve Patric Nyström çocuklarla sohbet edecek, isteyenler için Siri kitaplarını imzalayacaklar. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Siri’nin Maceraları” dizisinden bugüne kadar İmparatorun Hazinesi ve Mimer’in Gizemi adlı kitaplar yayımlandı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ile Koç Üniversitesi Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’nun işbirlikleriyle düzenlenen etkinliğe 9-12 yaş aralığında tüm çocuklar katılabilir. Etkinlik rezervasyonludur.

Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet: Aşk

Arzu Engellenebilir Bir şey Değildir Performans



5 Kasım 2022, Cumartesi

19:00

Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri

Performans: Arzu Bulut

Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri’de devam eden Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet sergisinin adında geçen dört temadan yola çıkarak hazırlanan dört etkinliğin ilki aşka ayrıldı. Şair Arzu Bulut’un kendi şiirleriyle hazırladığı performansta aşkın belki en içkin, en taşkın boyutu olan arzuya kulak vereceğiz.

Bulut’un galeride, eserlerin arasında sunacağı performans, sergide yer alan eserlerin ve sergileme biçiminin izleyicide bıraktığı şiirsel etkiyi vurgulayacak ve ona katmanlar ekleyecek.



Küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Peter Sit’in yaptığı Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet sergisi 2 Ocak 2023’e kadar devam edecek. Etkinliğin biletleri Biletix’te.