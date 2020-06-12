Yapı Kredi en yüksek notu aldı

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Yapı Kredi; Londra merkezli, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) yaptığı raporlamayla, Su Programı notunu B’den A-‘ye çıkararak, Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldı. Böylece, ‘CDP Türkiye 2019 Su Lideri’ ödülünün sahibi olan Yapı Kredi, ayrıca İklim Değişikliği notunu da C‘den B’ye çıkardı. Doğal kaynakların korunması ve en verimli şekilde kullanılmasını büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Yapı Kredi olarak uzmanlık alanımız olan finansın yanı sıra; sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularıyla da topluma değer katmaya devam ediyoruz. Çevresel performansımızı ölçmek amacıyla yıllık hedefler belirliyor ve bu konudaki performansımızı düzenli olarak ölçüyor ve kontrolünü sağlıyoruz. Bu anlayışla ülkemize ve toplumun sosyal ve ekonomik refahına uzun vadeli fayda sağlayacak pek çok öncü çalışmaya imza atıyoruz” dedi.

'DESTEK SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Yapı Kredi’nin 2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katılarak, sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan biri olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Sürdürülebilir bir dünya için iş süreçlerimizi uyumlamaya, projeler geliştirmeye ve bunların finansmanı için destek sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılmak üzere beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Son olarak, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP),Su Programı notumuzu B’den A-‘ye çıkardık ve Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldık. Ayrıca, İklim Değişikliği notumuzu C‘den B’ye çıkararak bu alanda çok önemli bir adım atmış olduk. Öte yandan, atık geri dönüşüm projesi kapsamında sürdürdüğümüz uygulamalarla 199,5 ton karbondioksitin atmosfere salınımının ve 18.752 ağacın kesilmesinin önüne geçtik. Böylece, 30.885 metreküp suyun, 5.197.344 kWh enerjinin ve 42.585 litre ham petrolün boşa harcanması önledik ve daha sürdürülebilir bir dünya için yeni adımlar attık, atmayı da sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik alanında attığımız adımlarla Yapı Kredi olarak sektörümüz ve ülkemiz için örnek kurum kimliğini senelerdir başarı ile taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışmalarımıza devam ederek toplumumuzun, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına doğru yanıt veren ve sınırları kaldıran hizmetler sunmayı sürdüreceğiz.”