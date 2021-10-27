Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para Bankacılık

Yapı Kredi'den yeni sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 19 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Yapı Kredi’nin, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

27.10.2021 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
Yapı Kredi'den yeni sendikasyon kredisi
HABERTURK.COM

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 19 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Yapı Kredi’nin, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Bankanın 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,15 ve euribor + yüzde 1,75 oldu.

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle mümkün olduğuna inandıklarını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Sürdürülebilirliğin, tüm paydaşlarımız için öneminin farkındayız. Bu anlamda sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bu yıl, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ikinci sendikasyon işlemimize imza attık. 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığımız kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak. Sağladığımız bu sendikasyon kredisi, uluslararası arenada ülkemiz ve bankamıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesi. Yapı Kredi olarak, önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlarken, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Bank of America, The Commercial Bank, ve First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America, Emirates NBD, Standard Chartered ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation; aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Adeta gizli bir hazine! Bu faydasını bilmiyorduk
Adeta gizli bir hazine! Bu faydasını bilmiyorduk
Kız kardeşiyle fotoğrafı olay yarattı!
Kız kardeşiyle fotoğrafı olay yarattı!
Ses kayıtları ortaya çıktı
Ses kayıtları ortaya çıktı
Şaka gibi! Doğa manzaralı daire şaşkına çevirdi
Şaka gibi! Doğa manzaralı daire şaşkına çevirdi
Gülen'in avukatı Şeker, ByLock'a rekor giriş yapmış
Gülen'in avukatı Şeker, ByLock'a rekor giriş yapmış
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
AFAD, Kandilli son depremler listesi
AFAD, Kandilli son depremler listesi
Tutuklanan 7 Rus turist serbest bırakıldı
Tutuklanan 7 Rus turist serbest bırakıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.