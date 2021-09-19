Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankalarından Bank of America ile sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdi. 225 milyon Euro tutarındaki işlem, bankanın sera gazı emisyon seviyelerinde iyileştirmeye yönelik performans kriterleri içeriyor.
Finans sektörünün iş dünyasına sağladığı finansmanlardan dolayı etki alanının oldukça geniş ve kuvvetli olduğunu belirten Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "Yarının dünyası için çalışan firmaların sürdürülebilir bir gelecek için daha fazla sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle finans sektörü, sahip olduğu büyük dönüştürücü güçle sürdürülebilirlik konularında büyük bir misyon üstlenmek zorunda. Biz de Yapı Kredi olarak faaliyetlerimizin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini doğru yönetmenin büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz. Sürdürülebilirlik konularını iş kültürümüzün ve felsefemizin tam merkezinde konumlandırıyoruz. Bu konuda ana yaklaşımımızı, ekonomik gelişimi ve büyümeyi sağlarken toplumsal ve çevresel konulara da hassasiyet gösterip, her alan ve paydaş için uzun dönemli değer yaratmak üzerine kurduk. Diğer taraftan sürdürülebilirlik alanında atılan ulusal ve uluslararası tüm adımları da çok yakından takip ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak devam etmek konusunda son derece kararlıyız. Bank of America ile gerçekleştirdiğimiz 225 milyon Euro tutarındaki sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi de bu yolda attığımız güçlü adımların bir nişanı oldu." ifadelerini kullandı.
'SINIRLARI KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı repo işleminin, Yapı Kredi'nin sera gazı emisyon seviyelerinde iyileştirmeye yönelik performans kriteri içerdiğine dikkat çeken Erün, şu değerlendirmede bulundu: "Hem operasyonel hem de kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizi etkin bir şekilde yönetiyoruz. Genel Müdürlük ve yurt içi iştirak binalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni uyguluyor, her yıl operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı salımlarımızı ISO 14064 standardı ile uyumlu olarak hesaplayıp raporluyoruz. Ayrıca Yapı Kredi olarak, ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırmayı amaçlayan Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda Kapsam 1 ve Kapsam 2 mutlak karbon emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 76 ve 2035'e kadar yüzde 100 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kademeli olarak tüm lokasyonlarda sistem değişikliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu amaç doğrultusunda pek çok projemizi hayata geçireceğiz. Sürdürülebilirlik bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de en önemli gündemlerden biri olmaya devam edecek. Yapı Kredi olarak sorumlu bankacılık alanında şeffaf iletişim yürütmeye ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."
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