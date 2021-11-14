Kampanya kapsamında, Yapı Kredi’nin tarımsal üretim gerçekleştiren tüm kadın çiftçi müşterileri, 50 bin TL’ye kadar 24 aya varan vadede yüzde 1,65 faiz oranı ile tarımsal işletme kredisi kullanabilecek. Kredi açılış ücreti muafiyeti avantajı da sunan bu kampanya, 30 Kasım'da sona erecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, sürdürülebilir kalkınma için tarımsal üretimi desteklediklerini belirtti.
Tarım sektörünün kritik öneminin farkında olduklarını vurgulayan Ülgen, bu doğrultuda, Türkiye'de tarım sektörünün gelişimini ve büyümesini destekleyecek çalışmalar yürüttüklerini aktardı.
Ülgen, şunları kaydetti:
"Çiftçilerimizin önündeki sınırları, en uygun ve avantajlı finansal çözümlerimizle kaldırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, sektörün itici gücü olan kadın çiftçilerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz. Son olarak, kadın çiftçi müşterilerimiz için avantajlı koşullarla tarım kredisi kampanyamızı hayata geçirdik. Böylece, sağladığımız finansman çözümleriyle, sürdürülebilirlik adına da önemli adımlar atmış oluyoruz. Yurdun dört bir yanındaki kadın çiftçilerimizi sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme konusunda destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tarım sektörünün ve özellikle kadın çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
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