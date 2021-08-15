Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi’nin belirleyeceği emisyon azaltım hedefleri, uluslararası bir girişim olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından doğrulandıktan sonra, kamuya açık bir şekilde duyurulacak.
Böylece iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol alacak olan banka, küresel ısınma artışını 2 santigrat derecenin, ideal olarak ise 1,5 derecenin altında sınırlayan Paris Antlaşması’nın hedefleri doğrultusunda çevreye katkıda bulunacak. Yapı Kredi, hedefleri doğrultusunda ülkemizden "1.5 Dereceye Yönelik İş Hedefleri" (Business Ambition for 1.5°C) imzalayan "ilk ve tek kurum" olarak öne çıkıyor.
"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN SINIRLARI KALDIRIYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, yalnızca kendi iş alanında değil, dokunabildikleri her yerde topluma değer katmak ve sınırları kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Emisyon azaltmaya yönelik Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne bulunduğumuz taahhütle, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. İklim değişikliğinin olası yıkıcı etkilerine karşı mücadelede üzerimize düşen görevleri önemsiyor ve bunun için her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda atılan ulusal ve uluslararası tüm adımları da çok yakından takip ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanında öncü ve örnek kimliğimize yakışır bir şekilde, ülkemizden, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Target Initiative) “1.5 Dereceye Yönelik İş Hedefleri” (Business Ambition for 1.5°C) taahhüdü veren ilk ve tek kurum olduk. Bu çerçevede, sadece Yapı Kredi’nin operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri yönetmekle kalmayıp, kredilendirme faaliyetlerimiz aracılığıyla müşterilerimizin yarattığı etkileri de ölçmek ve dönüşümlerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
"KATMA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Sürdürülebilirlik alanında tüm paydaşlara ortak değer yaratma vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Erün, "Sadece sürdürülebilir bir çevre konusunda değil, sürdürülebilir finans, finansal kapsayıcılık, topluma ve insana hizmet, iklim bağlantılı risklerin yönetilmesi konusunda da oldukça gelişmiş bir stratejimiz ve buna göre çok katmanlı çalışma planlarımız var. Bu alanda Koç Holding’in konuya yaklaşımı ve öncü çalışmaları da bize itici güç oluyor. Önümüzdeki dönemde de, belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda bu alanda katma değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Verilen bilgiye göre, Bilim Temelli Hedefler Girişimi, Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından ortak başlatılan bir girişim projesi oldu.
Bu girişim, şirketlerin küresel ısınma artışını 2 derecenin altında sınırlayan Paris Antlaşması’nın hedeflerini karşılamak ve ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak üzere bilim temelli emisyon azaltım hedefleri belirlemelerini, iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.
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