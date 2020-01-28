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Yapı Kredi, deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm Bireysel, KOBİ, İşletme ve Ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek. Bölgedeki müşterilerinin ortak ATM işlemlerinden de 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.

Bölgede şubeleriyle kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Yapı Kredi, ayrıca depremin hemen ardından bölgeye yönlendirdiği mobil şubesini de destek amaçlı müşterilerinin hizmetine sundu.