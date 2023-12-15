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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yapı Kredi'den deprem bölgesine 80 milyon dolarlık kaynak - İş-Yaşam Haberleri

        Yapı Kredi'den deprem bölgesine 80 milyon dolarlık kaynak

        Yapı Kredi, deprem bölgesine destek olmak amacıyla Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 80 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladı. Yapı Kredi'nin IFC ile anlaşma doğrultusunda sağladığı bu kaynak, depremden etkilenen illerin hızla kalkındırılması için kullandırılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:14
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        Deprem bölgesine 80 milyon dolarlık kaynak
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        Yapı Kredi, deprem bölgesine destek olmak amacıyla bir adım daha attığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 80 milyon dolar tutarında finansman anlaşmasının imzaladığı kaydedildi.

        Sağlanan bu kaynağın, depremden etkilenen illerin hızla kalkındırılması için kullandırılacağı öğrenildi.

        Yapı Kredi, yılın ilk yarısında deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerinin dış ticaret finansmanında kullanılması adına imzaladığı 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredisine ek olarak, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta Müşteri İletişim Merkezi ekiplerini oluşturmuş ve dünyanın her yerinden çağrı almaya başlamıştı.

        Afet bölgesi için ihtiyaçlar doğrultusunda desteklerine devam eden Yapı Kredi, son olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithaf edilen Yarınlara Kartopu projesinin başlangıcını da yine deprem bölgesindeki çocuklarla gerçekleştirdi.

        Deprem bölgesi için sağladığı finansman çeşitlerini artırmak için çalışan Yapı Kredi’nin, IFC ile imzaladığı anlaşma kapsamında sağlanan 80 milyon dolarlık kaynak, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinin kalkındırılması ve bölgede hayatın normale dönmesinin hızlandırılması adına kullanılacak.

        Önümüzdeki günlerde de bankanın deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmaya devam edeceği öğrenildi.

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