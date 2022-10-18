Yapı Kredi'den 7.500 TL'ye varan emekli promosyon kampanyası!

YAPI KREDİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

10 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 30.11.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.