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Yapı Kredi'den 7.500 TL'ye varan emekli promosyon kampanyası! Ekim 2022 Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

Yapı Kredi'den 7.500 TL'ye varan emekli promosyon kampanyası!

Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemeleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından araştırılıyor. Temmuz ayında uygulanan emekli zammını ardından promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükselmişti. Ekim ayının başında banka emekli promosyon ödeme ücretleri güncellendi. İşte, Yapı Kredi Bankası emekli promosyon kampanyası...

18.10.2022 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapı Kredi Bankası emekli promosyon kampanyası, Ekim ayının gelişiyle birlikte güncellendi. Ağustos ayının sonunda biten kampanya son başvuru tarihleri Ekim ayının sonuna kadar uzatıldı. Emekli zammının ardından ek gelir elde etmek isteyen emekliler "Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ekim 2022 Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemeleri detayları...

  • YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ GÜNCELLENDİ!

    10 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

  • YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.

     

  • YAPI KREDİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    10 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 30.11.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.

  • Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

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