2011'de mobil bankacılık uygulamasını müşterilerine sunan Yapı Kredi'de, bugüne kadar 16 milyondan fazla müşteri dijital kanalları kullandı. Yapı Kredi'de Haziran 2022 itibarıyla aktif her 10 müşteriden 9'u dijital bankacılığı tercih ediyor. Bankanın net dijital müşterisi son 1 yılda 2 milyona ulaştı.
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Her geçen gün daha da dijitalleşen dünyamızda artık zamandan ve mekândan bağımsız olarak bankacılık hizmetlerine ulaşmak büyük önemde. Yapı Kredi olarak biz de içinde bulunduğumuz bu dijitalleşme çağında, müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlıyoruz. Dijital dönüşümde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni teknolojileri onlara en iyi deneyimle birlikte sunuyoruz. Kullanıcılara, banka müşterisi olma anından itibaren dijitalden uçtan uca, pürüzsüz bir deneyim sunuyoruz. Sunduğumuz inovatif hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken Türkiye'de ve Avrupa'da birçok ilke imza atmayı başardık. Bu sayede, 2022'nin ilk 6 ayında mobil uygulamamız yaklaşık 1,5 milyar kez kullanıldı." dedi
Müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve teknolojideki güncel trendlerin dijital stratejilerinin omurgasını oluşturduğunu belirten Doğan, şunları ekledi: "Yapı Kredi olarak geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonumuzla 2018 yılının son çeyreğinden itibaren 'Görüntülü İşlem Asistanları ile Uzaktan Müşteri Kazanımı'nın Türkiye'de öncülüğünü yapmıştık. Bu açıdan önemli bir öngörüde bulunduk ve zamanın ötesinde bir yeniliğe imza attık. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında hayata geçen regülasyon değişikliği sayesinde de müşteri olma süreci uçtan uca dijitalleşti. Haziran 2022 itibarıyla mobilden Yapı Kredili olan müşteri sayısı, 2021'in ilk yarısına göre yüzde 493 oranında artış gösterdi. Geldiğimiz noktada müşterimiz olan her iki kişiden biri, şubeye gitmek yerine mobilden Yapı Kredili olmayı tercih ediyor. Önümüzdeki dönemde de bankacılığın sınırlarını genişleterek teknoloji üreten ve finansal teknolojilere yön veren bir kurum olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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