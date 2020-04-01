01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aralık ayında Çin’de başlayan ve kısa bir süre zarfında küresel çapta tüm yaşamı etkileyen corona virüsü (Covid-19) salgını ile ilgili yaşanan süreçte çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi Bankası, şimdi de müşterileri için ekonomik destek paketini devreye soktu. Peki, Yapı Kredi Bankası Kredi ertelemesi yapıyor mu? Yapı Kredi Bankası alacaklarını hangi şartlarda erteledi? Yapı Kredi kredilerini ne zamana kadar erteledi? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık.
Yapı Kredi Bankası Kredi Ertelemesi Var Mı?
Yapı Kredi Bankası da, ülkemizde korona virüsünün hızla yayıldığı bu zor dönemde ülkesine ve milletine sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerine destek olmak için var gücüyle çalışmaya ve bu yolda gereken her tür ilave uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi. Özellikle kredi çeken ya da kredi kartı kullanan müşterilerine Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri kendileri tarafından talep edilmesi halinde mevcut koşullarla 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenebileceğini ifade etti.
Yapı Kredi Bankası Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi?
Yapı Kredi Bankası müşterilerini bu zor günlerde desteklemek üzere hazırladıkları pakete göre:
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