Aralık ayında Çin’de başlayan ve kısa bir süre zarfında küresel çapta tüm yaşamı etkileyen corona virüsü (Covid-19) salgını ile ilgili yaşanan süreçte çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi Bankası, şimdi de müşterileri için ekonomik destek paketini devreye soktu. Peki, Yapı Kredi Bankası Kredi ertelemesi yapıyor mu? Yapı Kredi Bankası alacaklarını hangi şartlarda erteledi? Yapı Kredi kredilerini ne zamana kadar erteledi? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık.

Yapı Kredi Bankası Kredi Ertelemesi Var Mı?

Yapı Kredi Bankası da, ülkemizde korona virüsünün hızla yayıldığı bu zor dönemde ülkesine ve milletine sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerine destek olmak için var gücüyle çalışmaya ve bu yolda gereken her tür ilave uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi. Özellikle kredi çeken ya da kredi kartı kullanan müşterilerine Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri kendileri tarafından talep edilmesi halinde mevcut koşullarla 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenebileceğini ifade etti.

Yapı Kredi Bankası Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi?

Yapı Kredi Bankası müşterilerini bu zor günlerde desteklemek üzere hazırladıkları pakete göre:

Bireysel ve kurumsal müşterilerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, müşterilerin talep etmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenecek. Bireysel ve kurumsal müşterilerinin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari tüm faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerektiği durumda ek limit çıkartılması için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Bunların yanı sıra, geçen hafta duyurulduğu üzere, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM'lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma ve çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacağı ifadeleri de yer aldı.

Yapı kredi Bankası tüm müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını ön planda tuttuğu için bu anlamda alınan önlemler kapsamında Yapı Kredi Bankasına ait şubelerin, 22 Mart 2020 tarihi itibariyle, hafta içi her gün 12: 00 ile 17: 00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Yapı Kredi Bankası Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve tüm Yapı Kredi ATM'leri ise bütün bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet vermeyi devam ettirecektir.