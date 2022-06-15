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Müşterilerin teknoloji ve konfor ihtiyaçları doğrultusunda yenilenen Yapı Kredi Ataşehir Özel Bankacılık Merkezi, yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Yapı Kredi Ataşehir Özel Bankacılık Merkezi ile birlikte banka, Türkiye genelindeki tüm Özel Bankacılık Merkezlerini de yeni konseptle yenilemeyi planlanıyor.

Yapı Kredi Özel Bankacılık müşterilerine farklılaştırılmış ve ayrıcalıklı bir bankacılık deneyimi sunduklarını ifade eden Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Başkanı Abdullah Kutucu, ‘‘Yapı Kredi Özel Bankacılık müşterilerinin finansal ve finansal olmayan her türlü varlığını profesyonelce yöneterek müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde koruyoruz. Türkiye genelinde standart Yapı Kredi şubelerimizden farklı olarak 15 Özel Bankacılık Merkezimizle, birikimlerini yatırım ürünleri ile değerlendirmek isteyen yüksek finansal varlığa sahip müşterilerimize, deneyimli portföy yönetmenlerimiz aracılığıyla hizmet veriyoruz. Değişen dünya düzeniyle birlikte müşterilerimizin teknoloji ve konfor ihtiyaçları doğrultusunda her detayı düşünerek özel bankacılık merkezilerimizi de yeniliyoruz.’’ dedi.

Yapı Kredi Özel Bankacılık müşterilerinin hayatlarına her alanda değer katmak ve işlerini kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Kutucu,‘‘Yüz yüze ve uzaktan yapılacak görüşmeler için teknolojik çözümlerle desteklenen görüşme odaları tasarlayarak yaşatılan deneyimi ve entegre varlık yönetimi çözümlerimizi bir üst seviyeye taşımayı hedefledik. Diğer taraftan sağlıklı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir malzemeler kullanarak Portföy yönetmenlerimizin çalışma ortamlarını da iyileştirdik. Bugün, yeni konseptimizle ilk şubemizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yeni konseptimizi diğer özel bankacılık merkezlerimizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı