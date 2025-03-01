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        Haberler Dünya Yapay zeka ürünü: Trump ve Zelenskiy, 'dövüştü' | Dış Haberler

        Yapay zeka ürünü: Trump ve Zelenskiy, 'dövüştü'

        ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in dünya kamuoyu önünde tartıştığı anların yapay zeka versiyonu yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:09
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        Trump ve Zelenskiy, 'dövüştü'
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        ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in dünya kamuoyu önünde tartıştığı anlar dünyada şok etkisi yarattı.

        ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de katıldığı tartışma her iki tarafın da birbirinin sözünü kesmesi ve parmak sallamasına dönüşürken, hararetli tartışmanın yapay zeka versiyonu da yapıldı.

        Videoda Zelenskiy'in Trump ve Vance ile dövüştüğü görülüyor. AI görüntüsü, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

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