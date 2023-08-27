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        Haberler Dünya Yapay zeka "Terk edilmiş şehirler" tasarladı! İşte İstanbul'un terk edilmiş sokakları!

        Yapay zeka kendi hayalinde "Terk edilmiş şehirler" tasarladı! İşte terk edilmiş İstanbul'un hali!

        Sosyal medya sayfası "9GAG" tarafından paylaşılan "Yapay zeka ile terk edilmiş şehirler" çizimi oldukça ilgi gördü. Yapay zeka dünya ülkelerinin en gözde şehirlerini seçti. Peki dünyanın en popüler şehirleri terk edilmiş olsalardı nasıl görünürlerdi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 17:16 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:16
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        • 1

          TÜRKİYE - İSTANBUL

          Ünlü sosyal medya sayfası yapay zeka programı ile dünyadaki en popüler şehirlerin terk edilmiş hallerini çizdi. Şehirler arasında Türkiye'den İstanbul'da yer aldı. İşte şehirlerin terk edilmiş halleri.

        • 2

          DANİMARKA - KOPENHANG

        • 3

          HİNDİSTAN - MUMBAI

        • 4

          İNGİLTERE - LONDRA

        • 5

          ABD - NEW YORK

        • 6

          GÜNEY KORE - SEOUL

        • 7

          ÇİN - HONG KONG

        • 8

          FRANSA - PARİS

        • 9

          İTALYA - VENEDİK

        • 10

          JAPONYA - TOKYO

          Kaynak: 9GAG

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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