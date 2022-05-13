Kadınların teknoloji alanında uzmanlaşmasını ve güçlenmesini sağlayarak kadınlar için sektörde daha çok kariyer fırsatı yaratmayı hedefleyen Teknolojide Kadın Derneği, Udacity iş birliği ile Python ile Yapay Zeka Eğitim Projesi’ni başlattı.
Dört ay süren projede, teknik içeriklerin yanı sıra, soru&cevap oturumları ve sosyal beceri eğitimleri de verildi. Mezunlara sertifikaları, Teknolojide Kadın Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde takdim edildi.
Verilen bilgiye göre uygulamalı bir eğitim programının hazırlandığı proje özelinde, 1500’den fazla mentor ve alanında uzman isimler bu çalışmada yer aldı. Türkiye’nin yapay zeka ve derin öğrenme alanında ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağına katkı sağlamayı hedefleyen program çerçevesinde Udacity eğitmenleri ve Oxford Üniversitesi’nden Devrim Sönmez’in katılımıyla her hafta canlı oturumlar düzenlendi.
‘TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİDE ÇALIŞAN KADIN ORANI YÜZDE 9.91’
Dört ay süren proje sürecinde, Python ile Yapay Zeka ve Derin Öğrenme konularındaki teknik eğitimlerin ardından, Türkiye’nin tanınmış isimleri tarafından bu projeye özel olarak hazırlanan sosyal beceri içerikleri de eğitim alan kadınlara sunuldu. Eğitimler sonunda başarılı olan 39 kadın uluslararası geçerliliğe sahip Udacity Nanodegree sertifikası, 18 kadın ise katılım sertifikası aldı.
Türkiye’de teknoloji sektöründe çalışan kadın oranının yalnızca yüzde 9.91 olduğunu belirten Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, “Türkiye’de teknoloji sektöründe çalışan kadın oranı çok az. Aynı zamanda ülkemizde yapay zeka uzmanlarının yüzde 76’sı erkek, yüzde 24’ü ise kadınlardan oluşuyor. Teknolojide Kadın Derneği olarak, fırsat eşitliği yaratabildiğimiz ve teknoloji sektörüne kazandırdığımız her kadın için çok mutluyuz’’ diye konuştu.
‘YAPAY ZEKA’NIN 16 TRİLYON DOLARLIK POTANSİYELİ VAR’
Yapay Zeka’nın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşmasının beklendiğini belirten Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Bakiler Şahin ise “Gençlerin, araştırmacıların, özel sektörün ve üniversitelerin Yapay Zeka hamlesinin bir parçası olması önem taşıyor. Biz bu gruplar içinde kadınların eş payda yer alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
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