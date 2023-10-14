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        Haberler Magazin Yapay zeka dünyanın en güzel 10 ünlü kadınını belirledi!

        Yapay zekaya göre dünyanın en güzel 10 kadını!

        Güzellik algısı subjektiftir. Kişiden kişiye değişebildiği için objektif olarak değerlendirilmez. Yapay zeka verileri ile değerlendirmeye alınan güzellik algısı ise seçilen kriterlere göre değişebilir. İşte yapay zekaya göre dünyanın en güzel 10 kadını.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:37
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        • 1

          10. BEYONCE

        • 2

          9. EMMA WATSON

        • 3

          8. RİHANNA

        • 4

          7. BLAKE LİVELY

        • 5

          6. PRİYANKA CHOPRA

        • 6

          5. GAL GADOT

        • 7

          4. MARGOT ROBBİE

        • 8

          3. JENNİFER LAWRENCE

        • 9

          2. ANGELİNA JOLİE

        • 10

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