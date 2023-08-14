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        Haberler Diğer Yapay zeka bu kez motivasyon konuşması yazdı! - Diğer Haberleri

        Yapay zeka bu kez motivasyon konuşması yazdı!

        Under Armour, Yapay Zeka teknolojisini kullanarak sporcuların zafere ulaşmak için gereken "ilham verici motivasyon konuşmasını" yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 14:54
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        Yapay zeka motivasyon konuşması yazdı!
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        Futbolda yeni sezon tüm dünyada yavaş yavaş başlarken, Under Armour oldukça dikkat çeken bir projeye imza attı. Son zamanların en çok konuşulan teknolojik gelişmelerinin başında gelen 'yapay zeka', bu kez sporun ve sporcuların hizmetindeydi. Under Armour araştırma ve geliştirme ekibi uzmanları, Yapay Zeka teknolojisini, sporcuları en önemli müsabakada sahaya çıkmadan önce en doğru şekilde motive etmeyi sağlayacak konuşma metnini ortaya çıkarmak için kullandı.

        ÜNLÜ FUTBOLCULAR “TÜYO” VERDİ

        Metni oluşturmak için Liverpool oyuncusu Trent Alexander-Arnold, Real Madrid’den Antonio Rüdiger, Eintracht Frankfurt’tan Laura Freigang, Manchester City’den Alex Greenwood, Manchester United’dan Jayde Riviere ve Arsenal’den Reuell Walters “en iyi performanslarını ortaya koymaları yolunda kendilerini en iyi motive eden kelimeleri ve söylemleri” ipucu olarak verdi. Nasıl bir ruh ve zihin hakine bürünmeye ihtiyaç duyduklarını, koçları ya da akıl hocalarının söylediği nelerin kendilerini tetiklediğini anlattılar.

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        UNDER ARMOUR VERİLERİ EKLENDİ

        Under Armour Atletik Performanslar Başkan Yardımcısı Paul Winsper, birinci elden bizzat futbolculardan derlenen bu ipuçlarına markanın uzun yıllardır topladığı verileri, sporcu psikolojisi araştırmalarından alınan sonuçları, gerçek zafer konuşmalarının analizlerini de ekletti.

        "Kararlılık, daima hazır olmak, zihnini geliştirmek, olumlu düşünmek, odaklanmak, görselleştirmek, tam güç enerji" gibi prensipler de çalışmanın ana odağını oluşturan anahtar kelimeler olarak sisteme yüklendi. Tüm bu verileri bir araya getiren Yapay Zeka “The Ultimate Team Talk” adlı konuşmayı ortaya çıkardı.

        YAPAY ZEKA TAKTİK VERDİ, ÜNLÜ OYUNCU CANLANDIRDI

        Sporculara o en önemli maç için sahaya çıkmadan önce ihtiyaç duyacakları motivasyonu sağlayacak, ilham verecek en doğru kelimeleri ve cümleleri barındıran konuşmayı da tanınmış oyuncu, yapımcı, yönetmen Ashley Walters seslendirdi.

        Genç sporculara yaptığı mentorlukla alanında saygın bir isim olan Ashley Walters, Yapay Zeka’nın verdiği yönergelere uyarak konuşmayı seslendirdi / canlandırdı. Makine ve insanın efektif bir şekilde çalışmasına iyi bir örnek olan projeyle ilgili olarak Walters, "Müthiş bir çalışmayla Yapay Zeka tarafından hazırlanan bu konuşmayı hayata geçirmek, bu önemli değerleri gelecek nesillere aktaracak." dedi.

        Liverpool'un yıldızı Trent Alexander ise şunları söyledi:

        “Oyunun zihinsel kısmı, fiziksel yönünden fazla olmasa da en az onun kadar önemli. Barcelona’ya karşı geriden gelip kazandığımız maç da bunun en mükemmel örneği. O maç öncesindeki takım konuşmasını asla unutmayacağım. Her birimiz zaferin mümkün olduğuna inandık. Yapay Zeka ile hazırlanan bu Ultimate Team Talk genç oyunculara aynı hissi yaşatacak, onları motive edecek onlara ilham verecek.”

        Yapay Zeka’nın Under Armour analizleri, aktif spor hayatı devam eden futbolculardan toplanan veriler ve kilit kelimeler ışığında hazırladığı “tüm zamanların en iyi ilham konuşmasında” takım olmanın, bir ve birlik olmanın önemi, çok çalışma ve sınırları zorlama vurgulanan hedefler oldu.

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