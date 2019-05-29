30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yazıcı, İstinye Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve "İstanbul Öğretmen Akademileri" kapsamında gerçekleştirilen Yapay Zeka Atölyesi Eğitim Programı sertifika töreninde, Milli Eğitim Bakanlığının da yapay zeka alanında yapılan çalışmaları önemsediğini belirtti.
Yazıcı, "Yapay zeka alanında öğretmenlerimizin yetiştirilmesi önemli. Yeni kuşaklara, çocuklarımıza bugünün ve geleceğin bir değeri olarak yansıtılması çok önemli." diye konuştu.
Levent Yazıcı, müdürlükte Ar-Ge birimi ile sürekli gelişimi destekleyen bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Başta İstinye Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitemiz bu konuda katalizör görevi görüyor. İstinye Üniversitesi yapay zeka alanında birikimini, kendi mensuplarına sağladığı çok yönlü katkıyı çocuklarımız için bizimle paylaştı. Mili Eğitim Müdürlüğümüzün de içinde bulunduğu çok güzel bir ortaklıkla çocuklarımıza ve öğretmenlerimize bunu sunmanın çabası içinde olduk. Çok değerli."
İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ise üniversitenin bilgiye ve eğitimcilerine değer veren bir kurum olduğunu söyledi.
Önemli akademisyenlerin üniversiteye geldiğini aktaran Bulu, "Küresel çapta iddiası olan projeler hayata geçiriliyor. Bunların bir kısmını kamuoyuyla paylaştık. Yapay zeka üniversitemizin de merkezinde olan bir konu. Birçok bölüm de bununla ilişkilidir. Farklı uygulama alanlarının olmasını bekliyoruz. Sadece bilgisayar veya yazılım mühendisliğiyle alakalı görmüyoruz. Burada yeni medya da bu işin içerisinde, sosyoloji ve tıp da bunun içerisinde. Birçok bölümle bunu ilişkilendiriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.
Bulu en büyük avantajlarının "bigdata" olduğunu dile getirerek, kendilerinden bu konuda sağlık alanında somut projeler geleceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından Yazıcı ve Bulu eğitimi tamamlayanlara sertifikalarını verdi.
YAPAY ZEKA ATÖLYESİ
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile İstinye Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 2 ay süren Yapay Zeka Atölyesini başarıyla tamamlayan 30 öğretmen sertifikalarını aldı.
Ortaokul ve lise öğretmenlerine gelecek nesillerin yapay zekayı iyi kullanabilmeleri için yapay zeka ile proje geliştirmeyi öğreten Yapay Zeka Atölyesi böylelikle ilk mezunlarını verdi.
Sertifika alan öğretmenler yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencileri ile yapay zeka konulu projeler geliştirecek.
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