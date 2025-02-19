Cem, Cem'i dövdürdü
Ünlülerin yapay zekâyla üretilen içerikleri, görenlere tebessüm ettiriyor. Söz konusu içerikler, yapay zekâda ne ölçüde ilerleme kaydedildiğini gözler önüne seriyor
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KEREM BURSİN
Bir paylaşımındaki İngilizce konuşması, sosyal medyada alaya alanan Kerem Bursin, İngilizce öğretmeni olursa...
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HADİSE
Güzelliğini, bolca yemek yemeye borçlu olduğunu söyleyen Hadise, nar gibi kızarmış tavuğun hakkından gelirken...
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SERENAY SARIKAYA
Güzelliğini, bolca yemek yemeye borçlu olduğunu söyleyen bir diğer ünlü...
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KIVANÇ TATLITUĞ
Yakışıklılığını üzerinde taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ...
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CEM YILMAZ
Koluna, kendini dövdüren bir diğer ünlü...
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TEOMAN
Son zamanlardaki açıklamalarıyla ermiş kişi olarak tanımlanan Teoman...
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ZEHRA GÜNEŞ
'Wonder Woman' Gal Gadot'a meydan okuyan Zehra Güneş; "Ben, daha güçlü ve güzelim"...
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İBRAHİM TATLISES
Yaşlanmak bilmeyen İbrahim Tatlıses...
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MAURO ICARDI
Sürekli saç stili değişkliğine giden Mauro Icardi'ye yeni saç modeli önerisi...
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İLBER ORTAYLI
Sahip olduğu bilgilerin görsel hali...
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