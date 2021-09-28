Diyanet'ten ‘Yapay Et’ açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" denildi.

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