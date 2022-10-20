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Yanlışlıkla vurulan belediye güvenlik görevlisi yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin husumetlilerine yönelik bir kahvehaneye düzenlendiği silahlı saldırıda yaralanan olayla ilgisi olmayan belediye güvenlik görevlisi Osman Polat, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

20.10.2022 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Yanlışlıkla vurulan güvenlik görevlisi kurtarılamadı
Yanlışlıkla vurulan belediye güvenlik görevlisi kurtarılamadı
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İHA

Gazintep'te, kahvehaneye düzenlenen saldırıda yaralanan olayla ilgisi olmayan güvenlik görevlisi Osman Polat (37), yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 17 Ekim 2022 günü gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler husumetlilerine ateş etti. Bu sırada olayla ilgisi olmayan ve mermilerin hedefi olan bir kişi hafif yaralanırken, Şahinbey Belediyesi Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Osman Polat (37) ise ağır yaralandı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Osman Polat, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Osman Polat'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye silahlı saldırıda bulunarak Osman Polat'ın ölümüne neden olan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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