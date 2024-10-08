Yanlışlıkla torunun öldüren dedeye müebbet!

Kayseri'de tabancasını kurcalayan torunu İbrahim Balak'ı (24), silahı elinden almak isterken kazara vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Derviş Balak (67), 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 13 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Balak, komşuları ile kavga edince ailesi sakinleşmesi için dedesi Derviş Balak'ın evine götürdü. İbrahim Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde tabancasını kurcalamaya başladı. Dede Balak, torununun elinden tabancayı almak isterken silah kazara ateş aldı. İbrahim Balak vurularak ağır yaralandı.

ANNE-BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Torun Balak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Balak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 15 Nisan'da hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dede Derviş Balak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Derviş Balak ile ölen İbrahim Balak’ın anne ve babası hazır bulundu. Ölen Balak’ın anne ve babası şikayetçi olmadığını söyledi.