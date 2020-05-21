Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliğinden izin çıktı

Kentte bilgisayar firması bulunan Özçelik, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Seyfebeli mevkisindeki çiftliğinde bulunan tavuk ve arılarına bakmak için internet üzerinden izin belgesi başvurusunda bulundu.
İzin belgesinin onaylandığına dair mesaj alan Özçelik, belgeyi KKTC İçişleri Bakanlığının düzenlediğini fark etti.
Yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığına ait internet sitesinden başvuru yaptığını anlayan Özçelik'in sosyal medyada paylaştığı belgeyi görenler şaşkınlık yaşadı.
Özçelik, bugün Sivas Valiliğine başvurarak izin belgesini aldı.
- " Hoş bir anı oldu, sosyal medyada paylaşmıştım ilginç tepkiler geldi"
Hayvanların bakımı için gittiği çiftlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Özçelik, sokağa çıkma kısıtlamasında 40'a yakın tavuğu ve 10 kovan arısına bakmak için bazı istisnalar kapsamında izin belgesi talep ettiğini söyledi.
İçişleri Bakanlığının sitesine başvuru yapmak istediğini belirten Özçelik, "İnternetten İçişleri Bakanlığının sitesine tıkladığımda form bilgilerini istedi ve doldurdum. Ertesi gün cep telefonuma İçişleri Bakanlığından geldiğini düşündüğüm mesaj geldi. Belgenin onaylandığını ve izin verildiğini ifade ediyordu." dedi.
İndirdiği belgeyi kontrol ettiğinde belgenin KKTC İçişleri Bakanlığınca düzenlendiği gördüğünü ve çok şaşırdığını anlatan Özçelik, şunları kaydetti:
"Belge KKTC İçişleri Bakanlığınca onaylanmıştı. Bilgilerimin olması ve Sivas yerleşim yeri için düzenlenmesi dikkatimi çekti. İlk önce KKTC'yi fark etmedim, fark ettiğimde acaba ortaklaşa düzenlenen bir belgemi diye düşündüm ama KKTC'nin verdiği bir belge olduğunu gördüm. Belgeyi saklıyorum, hoş bir anı oldu. Sosyal medya hesabımda paylaşmıştım ve KKTC'de bu olay gündem olmuş. İlginç tepkiler geldi."
KKTC İçişleri Bakanlığına yanlışlıkla başvuru yaptığını vurgulayan Özçelik, bunun kabul görmesinin şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi.
Daha sonra bugün Sivas Valiliğine yaptığı başvurusunun onaylandığını anlatan Özçelik, "4 gün boyunca günde 2'şer saatlik süreyle hayvanlarıma bakmak için izin verildi. Saat 15.00 ile 17.00 arasında gelip burada hayvanlarımın yemlerini ve sularını vereceğim." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!