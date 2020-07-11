İHA

Aydın’da sağlık ve polis ekipleri otogarlarda koronavirüs alarmı yaşadı. Edinilen bilgiye göre; İzmir -Isparta seferini yapan bir yolcu otobüsüne sabah saatlerinde binen bir yolcu Aydın’da yolculuğunu tamamlayıp otobüsten indi.

Ancak bu yolculuk esnasında kullandığı HES kodunda yolcunun Kovid-19 şüphelisi olduğu ve seyahat etmemesi gerektiği yönünde, sistem uyarı verince polis ekipleri otobüsün güzergahında tertip aldı.

Aydın’da inen yolcu 112 Acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu arada otogardan çıkış yapan otobüs ise, diğer yolcuların sağlıkları için tedbir amaçlı Nazilli Otogarı'nda durduruldu. Bekletilen otobüsteki yolcular, durumla ilgili bilgilendirildi.

Şüpheli yolcunun yapılan test ve kontrollerinde Korona virüs olmadığı yanlışlıkla eski HES kodunu yeni yaptığı yolculukta kullandığı için bu paniğin yaşandığı belirtildi.