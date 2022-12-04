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Kız meselesi kavgasında yanlışlıkla arkadaş katili oldu!

Denizli'de, kız meselesi nedeniyle parkta çıkan tartışmada hayatını kaybeden gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Karnından vurularak hayatını kaybeden gencin, kendisini kavgaya götüren en yakın arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı

Giriş: 04.12.2022 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Kavgaya çağırdığı arkadaşını yanlışlıkla öldürdü! - En son haberler
Yanlışlıkla arkadaş katili oldu
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İHA

Denizli'de, askere gitmek için gün sayan gencin, kız meselesi tartışmasında kendisini kavgaya götüren arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak öldüğü ortaya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Kazım Arslan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan T.O. ile Hüseyin Niyaz (23), Niyaz'ın en yakın arkadaşları olan iki kardeş H.C. ve U.C. parkta buluştu. Çıkan tartışmada Niyaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde bulunan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GERÇEK SORGUDA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan soruşturma çerçevesinde ilk başta husumetlisi T.O. tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Niyaz cinayetinde gerçek kavgaya karışanların sorgusunda ortaya çıktı. Çıkan tartışmada omzundan yaralanan T.O.'nun olayı kendisinin yapmadığını söylemesi üzerine gözler ölen Niyaz'ın arkadaşları iki kardeşin üzerine çevrildi.

ARBEDE SIRASINDA YANLIŞLIKLA VURMUŞ

Ekiplerin sorgusunda, çıkan arbedede U.C.'nin elinde bulunan silahın ateşlenmesi sonucu T.O.'yu omzundan, Niyaz'ı ise karın tarafından 2 kurşunla yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞININ KATİLİ OLDU

İşlemlerin ardından T.O. ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren ve kavgada yanında olduğu en yakın arkadaşını yanlışlıkla öldüren U.C., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeş H.C. ise, 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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