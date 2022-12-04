Yanlışlıkla arkadaş katili oldu

İHA

Denizli'de, askere gitmek için gün sayan gencin, kız meselesi tartışmasında kendisini kavgaya götüren arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak öldüğü ortaya çıktı. Olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Kazım Arslan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan T.O. ile Hüseyin Niyaz (23), Niyaz'ın en yakın arkadaşları olan iki kardeş H.C. ve U.C. parkta buluştu. Çıkan tartışmada Niyaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde bulunan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GERÇEK SORGUDA ORTAYA ÇIKTI Yapılan soruşturma çerçevesinde ilk başta husumetlisi T.O. tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Niyaz cinayetinde gerçek kavgaya karışanların sorgusunda ortaya çıktı. Çıkan tartışmada omzundan yaralanan T.O.'nun olayı kendisinin yapmadığını söylemesi üzerine gözler ölen Niyaz'ın arkadaşları iki kardeşin üzerine çevrildi.

ARBEDE SIRASINDA YANLIŞLIKLA VURMUŞ Ekiplerin sorgusunda, çıkan arbedede U.C.'nin elinde bulunan silahın ateşlenmesi sonucu T.O.'yu omzundan, Niyaz'ı ise karın tarafından 2 kurşunla yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞININ KATİLİ OLDU İşlemlerin ardından T.O. ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren ve kavgada yanında olduğu en yakın arkadaşını yanlışlıkla öldüren U.C., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeş H.C. ise, 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.