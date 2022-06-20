'Yanlış adres verdiniz' deyip ölümle tehdit etti

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Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir eczanede meydana gelen olayda iddiaya göre nöbetçi eczaneyi arayan annesine yanlış adres söylenmesi üzerine saldırgan bir tavırla eczaneye gelen şahıs, eczane çalışanlarına tehdit ve hakaretler yağdırarak, içeride bulunan bilgisayara yumruk attı.

"POLİSİ ARARSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Reçetesini vererek ilaçları isteyen şüpheli E.T., eczanede bulunan diğer vatandaşların sakinleştirmeye çalışmasına rağmen eczane çalışanlarına tehditler savurarak küfürler etmeye devam etti.

Eczacı kadının "Polisi arayın" sözleri üzerine ise şüpheli, "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin, haberlerde gördüklerinize benzemem” diyerek tehdit etti.

Fotoğraf: DHA

ÖNCE GÖZALTI SONRA TUTUKLAMA

Olayın ardından Eczacı Ayşenur Ören'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gönderilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından ‘tehdit’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli E.T. hakimlikteki sorgusunda, "Annem aradı beni, ilaç almaya gitmişti. Ağlayarak konuşuyordu. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Eve de halsiz gelince, ‘Tamam ben ilacını alırım’ dedim. İlacı almaya gittim. Annemi neden yanlış yönlendirdiklerini sordum. Olaydan dolayı pişmanım."

"ÖZÜR DİLEMEYE GİDECEKTİM"

"Özür dilemeye de gidecektim. Antidepresan tedavisi görüyordum. Çok pişmanım. Affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldüğü için anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım. Ben birini incitecek bir insan değilim. Ettiğim küfürlerden dolayı da özür dilerim" dedi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemleri tamamlanan şüphelinin “tehdit” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İSTANBUL ECZACI ODASI SALDIRIYI KINADI

İstanbul Eczacı Odasından olaya ilişkin yapılan açıklamada, nöbetçi eczaneye gelen kişinin, "eczane adresinin telefonda annesine yanlış tarif edildiğini" öne sürerek, saldırıda bulunduğu belirtildi.

Eczane bilgisayarını yumruklayan saldırganın, eczacı Ayşenur Ören'i darbettiği ve tehditler savurduğu kaydedilen açıklamada, "Yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hukuki süreci devam eden soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bir kez daha tüm yetkilileri eczanelerimizde maruz kaldığımız şiddet olaylarının son bulması için gereğini yapmaya, güvenlik sorunlarımızı çözmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik kamerası görüntüleri ile yakını adına ilaçları aldığı kayıt üzerinden yapılan inceleme sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.T'nin (30), İçerenköy Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandığı bildirildi.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin yakını tarafından eczanenin olaydan bir saat önce telefonla arandığı, görüşmede zanlının yakınına eczanenin adresinin tarif edildiği, şüphelinin eczaneye gelerek yapılan adres tarifine tepki göstermesinin akabinde olayı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.