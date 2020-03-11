Yankesicilik zanlısı tutuklandı - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Hırsızlık anı

Yankesicilik zanlısı tutuklandıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat'ta Cihannüma Mahallesinde Aslı M'nin (32) cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.Polis, yabancı uyruklu şüpheli Ali S'yi (52) Beşiktaş Meydan'da yakaladı.Güvenlik kamera görüntülerinde, bir büfeden alışveriş yapan kadının arkasından yaklaşan şüphelinin, montun cebinden cep telefonunu alıp uzaklaştığı anlar görülüyor.Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.