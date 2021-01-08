Yankesicilik zanlısı taksi şoförü yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsünün, yabancı uyruklu yolcuların para, telefon ve eşyalarını el çabukluğu yöntemiyle çaldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Köksal F'yi (40),Eyüpsultan'daki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin yankesicilik ile kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.