Yakaladıkları hırsızı ağaca bağladılar

Sultangazi'de kurulan semt pazarında yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişiden biri pazarcılar tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, esnaf tarafından darbedildi, kaçmaması için de iple ağaca bağlandı.
Pazarcı Anıl Şen, " Kaçmaması için iple ağaca bağladık. Bizim amacımız sadece tutup emniyet güçlerine teslim etmek. Polise de haber verdik" dedi.
Olay, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana geldi. Pazara alışveriş için gelenlerin cüzdan ve cep telefonlarını yankesicilik yöntemi ile çalan iki kişi, pazarcı esnafının dikkatini çekti. Fark edildiklerini anlayan iki şüpheli kaçmaya çalıştı.
Kaçanlardan biri pazarcı esnafı tarafından yakalanırken, durum polise bildirdi. Esnaf tarafından dövülen kişi, polis gelene kadar kaçmasın diye iple ağaca bağlandı.
Yaşananları anlatan pazarcı esnafından Anıl Şen, "Pazara alışveriş için gelen 10-15 kişinin canı yandı. Esnaf olarak olaya müdahale ettik. Kimlerin hırsızlık yaptığını tespit ettik. İki kişiyi bulduk ve bunlar bizden kaçarken birini yakaladık. Yakaladığımız kişi kaçmaya çalıştı, hırçınlaştı. Kaçmaması için iple ağaca bağladık.
Bizim amacımız hırsıza adalet dizginlemek değil, sadece tutup emniyet güçlerine teslim etmek. Polise de haber verdik. Bu olaylar pazarlarda çok sık oluyor. Esnaf olarak hırsızları burada barındırmak istemiyoruz. Milyonlarca insanın burada canı yanıyor. Bu konu ile ilgili emniyet güçlerinin tedbirlerini biraz daha arttırmanın istiyoruz" dedi.
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